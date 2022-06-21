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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris’te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye gidiyor.
Yol ortasında bekleyen şahıs sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada
Ankara’da akan trafikte yolun ortasında bekleyen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 21.06.2022, 23:40
Ankara’da akan trafikte yolun ortasında bekleyen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara’da akan trafikte yolun ortasında ellerini her iki yana açmış bir şekilde bekleyen vatandaş sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar seyir halinde olan bir araçta yolculuk eden vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.