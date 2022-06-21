Yol ortasında bekleyen şahıs sürücülere zor anlar yaşattı: O anlar kamerada

Ankara’da akan trafikte yolun ortasında bekleyen bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara’da akan trafikte yolun ortasında ellerini her iki yana açmış bir şekilde bekleyen vatandaş sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar seyir halinde olan bir araçta yolculuk eden vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.