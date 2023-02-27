Yol ortasına park ettikleri otomobil etrafındaki drift terörü kamerada

Konya’da trafiğe açık caddeye park ettikleri otomobilin etrafından drift atan sürücü, polis ekipler tarafından yakalandı. Trafik magandasına 20 bin 342 lira ceza yazılırken, sürücünün ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Kudüs Caddesinde üzerinde trafiğe açık caddeyi S.A., 42 CCC 29 plakalı otomobili ile trafik akışına kapattı. S.A.’nın arkadaşı Mustafa A., 34 DN 873 plakalı otomobili ile diğer otomobilin etrafında dritf attığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsü trafiğe açık cadde üzerinde park halindeki araç etrafında drift attığı görülüyor. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kapatan ve drift atan iki sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) üzerinden 2 araç kısa sürede tespit edilerek sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüler, sosyal medyada paylaşmak üzere drift atıp video çektiklerini ifade ettikleri öğrenildi. Yolu kapatan 42 CCC 29 plakalı araç sürücüsü S.A.’ya "Hatalı Park ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmaktan" suçundan 872 lira, 34 DV 873 plakalı araç sürücüsü Mustafa A.,’ya ise drift atmaktan 20 bin 342 lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.