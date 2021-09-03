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Yol kontrolünde durdurulan kamyonette ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonette birer adet tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan dolayı 944 TL para cezası kesildi.

Asayiş 03.09.2021, 12:33
Yol kontrolünde durdurulan kamyonette ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir kamyonette birer adet tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheliye ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan dolayı 944 TL para cezası kesildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktasında şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu. Araçta bomba arama köpeğiyle yapılan aramalarda birer adet av tüfeği, tabanca, çok sayıda mermi ile fişek ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K. isimli sürücüye adli işlemin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan dolayı 944 TL para cezası kesildi.

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