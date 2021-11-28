Yol kontrolünde 1 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı

Düzce’de jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile yaptığı uygulamada bir şüpheli 1 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Melenağzı köyü yolunda akşam saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamada, durdurulan otomobilin sürücüsü H.G.’nin davranışları şüpheli görülerek arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.