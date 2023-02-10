Yol kontrol sırasında durdurulan araçlarda uyuşturucu yakalandı: 6 gözaltı

Kastamonu’da yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince durdurulan iki araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, araçta bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara-Kastamonu karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrol uygulaması esnasında ‘dur’ ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan aracı takibe aldı. Bir süre yapılan takip sonrasında araç, yol üzerinde bulunan diğer kontrol noktasında durduruldu. İstanbul’dan Kastamonu’ya geldikleri öğrenilen ve araç içerisinde S.K., Y.Ç. ve V.Ç. isimli şahısların oldukları tespit edildi. Araçta ve şahıslarında üzerinde yapılan aramada 100 gram Metamfetamin, 55 gram bonzai ve 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin diğer operasyonunda ise, Taşköprü-Kastamonu karayolu üzerinde jandarma yol kontrol uygulaması esnasında bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde bulunan B.K., M.K. ve F.D. isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 5 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K., Y.Ç., V.Ç. ve B.K., M.K., F.D. isimli 6 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.