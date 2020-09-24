Yol kenarındaki ilaçlama aracı çalıntı çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sokakta park halinde bulunan ilaçlama makinesinin Gölmarmara ilçesinden çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Eskicamii Mahallesi 15. Sokak’ta park halinde bulunan ilaçlama makinesini fark eden vatandaşlar, sahibine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. İlaçlama makinesinin çalıntı olabileceğini değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevre ile ve ilçelerden yaptıkları araştırmada tarım aletinin Gölmarmara ilçesinden çalıntı olduğunu tespit etti.

Gölmarmara İlçe Amirliği ile irtibata geçen ekipler, ilaçlama makinesinin çiftçilikle uğraşan Gökhan Koç’a ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 27 bin liralık ilaçlama makinesi sahibine teslim edildi.

Koç, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.