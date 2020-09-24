Yol kenarındaki ilaçlama aracı çalıntı çıktı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNAN İLAÇLAMA MAKİNESİNİN GÖLMARMARA İLÇESİNDEN ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.
Manisa’nın Salihli ilçesinde sokakta park halinde bulunan ilaçlama makinesinin Gölmarmara ilçesinden çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Eskicamii Mahallesi 15. Sokak’ta park halinde bulunan ilaçlama makinesini fark eden vatandaşlar, sahibine ulaşamayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. İlaçlama makinesinin çalıntı olabileceğini değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevre ile ve ilçelerden yaptıkları araştırmada tarım aletinin Gölmarmara ilçesinden çalıntı olduğunu tespit etti.
Gölmarmara İlçe Amirliği ile irtibata geçen ekipler, ilaçlama makinesinin çiftçilikle uğraşan Gökhan Koç’a ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 27 bin liralık ilaçlama makinesi sahibine teslim edildi.
Koç, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
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