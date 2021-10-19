Yol kenarındaki çukura motosikletiyle birlikte düşerek yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarındaki çukuru görmeyip içine düşen kurye yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Doğu Kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EKG 169 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan S.S. isimli genç kurye, GOSB’dan çıkıp dönüş yapacağı sırada yol kenarındaki çukuru fark etmedi. Bunun üzerine motosikletiyle çukura düşen genç, yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından hafif yaralanan gencin tedavisi, kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı