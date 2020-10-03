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Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİ D-100 KARAYOLUNUN KENARINDA YÜRÜYEN 15 YAŞINDAKİ GENCE ARABA ÇARPTI. HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KIZIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Asayiş 03.10.2020, 16:26
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Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolunun kenarında yürüyen 15 yaşındaki gence kız, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu İstanbul İstikameti Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rasim M. idaresindeki 41 NM 125 plakalı Seat marka otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada yol kenarında yürüyen Ö.Ç. (15) isimli genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansa alınan ağır yaralı Ö.Ç., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın, kazadan önce yol üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yürüdüğünü gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Yardım ekiplerine ihbar edildiği iddia edildi. Otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kaza hakkında inceleme başlattı.

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