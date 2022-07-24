banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı

Antalya’da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarındaki uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Asayiş 24.07.2022, 11:20
Yol kenarında uçuruma düşen genç UMKE ekiplerince kurtarıldı

Antalya’da şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy yakınında yol kenarındaki uçuruma düşen şahıs, UMKE ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Çitdibi köyü yakınlarında yol kenarındaki uçurumda meydana geldi. Uçurumun dibinde Volkan Pınar’ın (26) yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Pınar için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri adeta seferber oldu. Ekipler halat yardımı ile aşağı inerek genci yukarı çıkardı. Pınar’ın kurtarılmasına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de destek verdi.

Şahıs daha sonra sağlık görevlilerine teslim edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yorumlar (0)
29°
açık