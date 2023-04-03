Son Dakika
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı old
Yol kenarında sahipsiz tabanca bulundu
Çorum’da yol kenarına atılmış halde tabanca ile bu tabancaya ait dolu şarjör bulundu.
Asayiş 03.04.2023, 16:56
Çorum’da yol kenarına atılmış halde tabanca ile bu tabancaya ait dolu şarjör bulundu.
Olay, Çorum-Ortaköy karayolu üzerindeki Karaca Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından atılan bir adet tabanca ile dolu bir şarjör bulundu.
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmasının ardından, yol kenarında bulunan tabanca ve şarjör muhafaza altına alındı.