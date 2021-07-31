banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
İstanbulkartlılar dikkat! Metrobüs, otobüs, metro ücretlerine zam... Yeni İETT tarifesi ne kadar oldu?
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Marmaris yangınını 2 çocuk çıkarmış
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği!

Yol kapatıp halay çektiler

Esenyurt’ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi, daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çekti. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan gençler pandemi döneminde bu kadarına da pes dedirtti.

Asayiş 31.07.2021, 09:28
Yol kapatıp halay çektiler
banner502

Esenyurt’ta asker eğlencesi adı altında toplanan bir grup, önce trafikte terör estirdi, daha sonra tünele girip yol kapatıp halay çekti. Yaşanan anları sosyal medyada paylaşan gençler pandemi döneminde bu kadarına da pes dedirtti.

Dün akşam Esenyurt’ta toplanan bir grup genç, asker eğlencesi adı altında ortalığı birbirine kattı. Mahallede toplanıp önce silah sıkıp lastik yakan gençler, daha sonra trafiğe çıkıp tehlike saçtı. Tünele girip araçlarıyla yolu trafiğe kapattıktan sonra halay çeken gençler vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal mesafe ve maske kuralına da uymayan grup bir süre sonra dağıldı.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501