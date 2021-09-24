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Yol çizgi kamyonuna otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yol çizgi kamyonuna otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Asayiş 24.09.2021, 17:37
Yol çizgi kamyonuna otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yol çizgi kamyonuna otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Reşadiye Niksar D-100 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. D.G idaresindeki 06 FH 4679 plakalı Renault Megane marka otomobil bankette park hallindeki bulunan 06 JT C91 plakalı karayolarına ait yol çizgi kamyonuna arkadan çarptı Çarpmanın etkisi ile otomobilin ön koltuğunda bulunan Sevim Güneş (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracı ile Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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