Yol çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ankara’da kazı çalışmasında yaşanan göçüğün altından ağır yaralı olarak kurtarılan işçi Ali Kerekli hastanede hayatını kaybetti. Kerekli, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi Balmumu Sokak’ta kanalizasyonda meydana gelen sıkışıklık üzerine Keçiören Belediyesi ekipleri bölgede 4 metre derinliğinde açtığı çukurda göçük meydana geldi. Kazı çalışmasında görevli Ali Kerekli (59) göçük altında kaldı. Kerekli, kazı çalışmasında görevli işçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları ile göçük altından ağır yaralı kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kerekli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kerekli’nin, Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına dini nikahlı eşi Tülay Yurtören, 3 çocuğu ve aile yakınları katıldı. Yurtören, eşinin tabutu başında gözyaşı dökerken çocukları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Kerekli’nin cansız bedeni Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.