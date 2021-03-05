Yol bir anda yok oldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Güren bölgesine ait Ortaca ve Çavuş köylerini birbirine bağlayan yolda heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Güren bölgesinde heyelan yaşandı. Ortaca ve Çavuş köylerini birbirine bağlayan yolda yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Heyelanın ardından Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, heyelanın yaşandığı bölgeye giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Heyelanın olduğu bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, “Ortaca köyüne bağlı Akça Mahallesinde meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan yola alternatif yollardan geçici olarak akış sağlanıyor. Yolda bu hafta içince ulaşımın tekrar eski haline gelmesi için çalışmalarımız sürüyor” dedi.