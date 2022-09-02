Yokuşu çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

Ankara’da çakıl taşı yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken devrildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Zafertepe Mahallesi’nde çakıl taşı yüklü hafriyat kamyonu dik ve virajlı yokuşu çıkmaya çalışırken devrildi. Faciadan dönülen kazada şans eseri herhangi bir ölüm veya yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, şoförden başka kimsenin olmadığı 06 ZPD 12 plakalı kamyon yokuşun yarısındayken ağırlığın arkada kalmasından dolayı geri kaçtı. Daha sonrasında kamyon sürücüsü F.Ç., kamyonun hakimiyetini kaybetti ve çakıl taşı yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası kamyonun şoförünü sokaktan geçen vatandaşlar araçtan çıkardı ve 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

“Sürücüyü bizzat kendim araçtan çıkardım”

Marketten evine doğru giderken kazayı gören ve hemen yardıma koşan Cuma Özlalek yaşanan kaza ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben marketten geliyordum. Tam evimin kapısına geldim. Kamyonda yolun ortasında kaldı ve yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başladı. Ondan sonra kamyon sürücüsü, kamyonu kurtarmak için direksiyonu kıvırdı ve takla attı. Sonra biz arkadaşı kurtarmak için koşarak geldik. Sürücüyü bizzat kendim araçtan çıkardım. Üst taraftan kapıyı açtılar, bende diğer taraftan sürücüyü çıkardım. Şoföre seslendik iyi misin, bir şeyin var mı diye ilk başta cevap vermedi. Bizde bir şey oldu diye korktuk. Ama sonra iyiyim dedi. Bizde araçtan aşağı indirdik. Su getirdik daha sonra ambulans geldi. Burası dik bir yokuş olduğu için sık sık böyle kazalar yaşanıyor. Birkaç sefer bende kaza yaptım burada aracım kaydığı için.”

(ED-