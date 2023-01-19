Yokuşta geri kayan minibüsten atlayan kadın yaralandı

Bursa Orhangazi’de TOKİ bölgesinde meydana gelen trafik kazasında dik yokuş çıkmak isteyen bir minibüs bir anda geri kaymaya başladı. Hızla geri giden minibüste yolcu olarak bulunan bir kadın panikle kendisini minibüsten attı. Minibüs bir otomobile çarptıktan sonra bahçe çitine çarparak durabildi. Kazada minibüsten atlayan kadın yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi’de TOKİ bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kemal Saim (47) idaresindeki 16 M 8538 plakalı şehir içi yolcu minibüsü TOKİ bölgesinde dik yokuştan çıkış yapmak istediği esnada bir anda minibüs geri geri sürüklenmeye başladı.

Minibüsteki kadın araçtan atladı

Minibüsün hızla sürüklendiğini farkeden ve minibüste yolcu olarak bulunan Şükriye Kanbur (43) panikle minibüsün açık bulunan kapısından kendini aşağı attı. Sürüklenen minibüs bu esnada aynı yol üzerinde bulunan Serkan Saygın idaresindeki 16 VT 610 plakalı otomobile çarptı. Savrulan minibüs sürüklenerek yolun sonunda bulunan bahçe çitine çarparak durabildi.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olay sonrasında minibüsten atlayan ve yaralanan Şükriye Kanbur, olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Görgü şahitleri minibüsün hızla yokuştan sürüklendiğini ve bahçe çitine çarparak durabildiğini belirttiler. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.