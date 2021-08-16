Yokuşta direksiyon hakimiyetini kaybetti duvara çarptı: 3 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde yokuş aşağı gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza 06.30 sıralarında Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Renault 9 marka 68 FD 081 plakalı otomobil sürücüsü E.E. (49), yolun yokuş aşağı olması sebebiyle birden direksiyon hakimiyetinin kaybederek duvara çarptı. Büyük bir gürültüyle birlikte kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalelerini yaptığı araç sürücüsü E.E. ve yolcu koltuğunda bulunan H.E. (45) ve S.E. (14) daha sonra ambulansla Demirci Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralıdan araç sürücüsü E.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.