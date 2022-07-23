Yokuş aşağı kayan kamyonetini kurtarmak isteyen sürücü ölümden döndü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde mezarlık içerisinde rampa aşağı kayan kamyonet istinat duvarından aşağıya uçtu. Aracın kaydığını gören ve durdurmaya çalışan sürücü yaralandı.

Kaza, Altındere Osmanağa Mahallesi’ndeki mezarlıkta meydana geldi. Mezar dekorasyonu için mezarlığa gelen mermerciler, kamyoneti yokuşa park etti. Yokuşa bırakılan kamyonet bir anda kaymaya başladı. Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı kamyonet, mezarlık içinde kayıp istinat duvarından düşerek asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, kamyonet hurdaya döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.