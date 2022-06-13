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Yokuş aşağı inen tankerin freni patladı

Düzce’de, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde yokuş aşağı inen tankerin freni patladı. Polis ekiplerinin önlem aldığı yolda sürücü, tankeri bariyerlere sürterek durdurdu.

Asayiş 13.06.2022, 11:51
Yokuş aşağı inen tankerin freni patladı

Düzce’de, D-100 karayolu Bolu Dağı mevkiinde yokuş aşağı inen tankerin freni patladı. Polis ekiplerinin önlem aldığı yolda sürücü, tankeri bariyerlere sürterek durdurdu.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Düzce geçişi Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki silobas yüklü 14 AB 123 plakalı tanker yokuş aşağı indiği sırada freni boşaldı. Sürücü R.A., frenleri boşalınca hemen polis ekiplerini aradı. Polis ekiplerinin tedbir aldığı yolda sürücü, bariyerlere sürterek tankeri durdurdu. Kazada maddi hasar meydana gelirken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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