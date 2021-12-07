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Yok böyle bir acı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi, tırın altına giren oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş 07.12.2021, 19:26
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir kişi, tırın altına giren oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas Mahallesi’nde meydana gelen olayda D.T. (4), babası N.T.’nin kullandığı tırın altına girdi. Baba N.T., tırı çalıştırarak hareket ettirince, tırın altında kalan oğlunun üzerinden geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. D.T.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.