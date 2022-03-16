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Yok artık...Çöp konteynerlerini böyle çaldı
Bursa’da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 16.03.2022, 09:29
Bursa’da 2 şüpheli şahıs; kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabasına koyarak çaldı. Bu anlar kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 2 şüpheli; etrafı kolaçan ettikten sonra kaldırım üzerinde duran çöp kovalarını çek çek arabaya koyarak çaldılar. Daha sonra şüpheliler kayıplara karışırken; bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.