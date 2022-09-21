Yoğurtçu Parkı, yenilenen haliyle hizmete açıldı

Kadıköy’ün ve Anadolu Yakası’nın önemli yeşil alanlarından biri olan Yoğurtçu Parkı’nda yenileme çalışmaları tamamlandı. Yenilenen parkın açılışına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. Odabaşı, İBB’ye ait olan parkı Kadıköy Belediyesi’ne verilmesi yönündeki talebini yeniledi.

Anadolu Yakası’nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Yoğurtçu Parkı’nda iyileştirme çalışmaları tamamlandı. İBB tarafından nisan ayında başlatılan çalışmalar çerçevesinde peyzaj çalışmaları bitti, fiziksel koşulları iyileştirildi, altyapı sorunu giderildi. 1. Derece Doğal Sit Alanı olan 26 bin metrekarelik parkta ağaç sayısı artırıldı, çocuk oyun alanı, bisiklet parkuru, koşu parkuru, spor alanı, bisiklet parkı, evcil hayvan parkı, basketbol sahası, tenis sahası ve kafeterya yapıldı. Yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından bugün Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin 1.Etabında yer alan Yoğurtçu Parkı, yenilenmiş haliyle hizmete açıldı. Açılışa Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin katıldı.

“25 sene boyunca İBB’yi Kadıköy’de göremedik”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran seçimlerinden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kadıköy’e yatırım yapmaya başladı. Yapmaya başladı diyorum çünkü daha önce bir şey yoktu. Biz 25 sene boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Kadıköy’de göremedik. Göremediğimiz için o dönemde geçmiş ilçelere yapılan yatırımları uzaktan izledik, bazısını kıskanarak izledik bize niye yapmıyorlar diye düşündük. Çok bir şey istemedik. Diğer ilçelere ne yapılıyorsa biz Kadıköy’de yapılsın istedik. Aynı mesafede aynı yakınlıkta olalım istedik” dedi.

Odabaşı, parkı geri istedi

Odabaşı, konuşmasına şöyle devam etti: “Yoğurtçu Parkı bizim için önemli, Kadıköylüler için çok önemli. Burası sadece bizim için bir park değil, burası sadece Fenerbahçeliler için önemli bir alan değil, burada Kadıköy’de bir gencimizi kaybettik. 12 Mayıs 2016’da bu parkın içerisinde Şule İdil Dere’yi kaybettik. Bizim burada geçmişimiz var, burada Kadıköylülerin hatıraları var, Kadıköy Anadolu Lisesi’nden çıkıp buraya gelip burada sohbet eden gençlerimizin oluşturmuş olduğu hatıralar var, Kadıköy’e ilk defa gelip burada Kadıköy’le tanışanlar var. Evlerinden çıkıp buraya gelip nefes alan komşularım var onun için burası sadece bir park değil, burası bizim için Kadıköy’ün yaşam alanlarından biri. Biz burayı Büyükşehir Belediyesi’ne emanet ettik. Burası uzun yıllar boyunca Kadıköy Belediyesi protokolü uhdesinde olan bir yerdi. Emanetimize sahip çıktınız çok teşekkür ediyoruz, umarım emaneti Büyükşehir meclis çoğunluğu değiştikten sonra asıl sahibi Kadıköy’e de teslim edersiniz. Kadıköylüler adına bu kürsüden bir kez daha söylüyorum Kadıköy Belediyesi adına tekrar Kadıköy Belediyesi’ne vermesi noktasında talebimi yineliyorum. Büyükşehir Meclisinde çoğunluk değiştiğinde seçimlerde, bu talebimi o gün de dile getireceğim ve bu yönde karar alınacağına eminim” dedi.

Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, açılışı yapılan Yoğurtçu Parkı’nın sadece Kadıköy’ün değil tüm İstanbul’un önemli yeşil alanlarından biri olacağını belirterek, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana İstanbul’u yeşil, adil ve bir kent haline getireceğiz dedik. Bugünkü açılışımızla da yeşil mottomuzun bir parçası daha tamamlıyoruz. İstanbullunun yaşam kalitesini artırmak için yaşam vadileri ile park ve bahçelerin sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin ise “Yoğurtçu parkı benim için hep dayanışma ve birlik beraberlik parkı oldu. O nedenle hep birlik, beraberlik ve dayanışma dendiği zaman aklımıza gelen önemli bir nokta Yoğurtçu Parkı. Buraya müdahale etmemiz gerektiğini ilk öğrendiğim zaman çok heyecanlanmıştım ve en doğru adımları atmamız gerektiğini düşünerek hareket ettik. Uzun bir kurul sürecinden sonra çünkü burası biliyorsunuz izin alınarak inşa edilmesi gereken bir alan. Alanın ciddi bir drenaj sorunu vardı onu çözdüğümüzü ümit ediyoruz” dedi.

Kurbağalıdere Yaşam Vadisi

Proje aynı zamanda İstanbul’un önemli Yaşam Vadilerinden biri olan Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin birinci etabında yer alıyor. İstanbul’un en uzun derelerinden olan Kurbağalıdere; Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağlıyor. Toplam 3 etaptan oluşan Kurbağalıdere Yaşam Vadisi projesi tamamlandığında İstanbul 648 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazanmış olacak.