Yoğun siste yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’da yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yolda, virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol A. idaresindeki 34 YU 543 plakalı BMW marka otomobil, yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü yolda virajı alamayarak tarlaya uçtu. Otomobil 30 metre sürüklenerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen Murat ve Cengizhan A. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması neticesinde kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tarlaya uçan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.