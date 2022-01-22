Yoğun kar yağışı kazaya neden oldu: 3’ü ağır 4 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Selendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selendi’den Rahmanlar istikametine seyir halinde olan Özcan Ş.’nin (38) kullandığı 64 DU 264 plakalı araç yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Alim K.’nin (42)kullandığı 45 J 9674 plakalı servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan araç sürücüsü Özcan Ş., yanında bulunan Hatice Ş., Ufuk T. ağır yaralanırken Nurullah A. ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatice Ş., Ufuk T. ve Özcan Ş. ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlatırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.