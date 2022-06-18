YKS sonrası bıçaklı kavga

Erzurum’da Yakutiye ilçesi sınırlarında bulunan bir çay ocağında oturan iki genç önce tartıştı sonra kavgaya tutuştu. Kavgada Efe Ü. Ahmet G.’yi bıçakla yaraladı.

Olay bugün saat 14:00 sıralarında Merkez Yakutiye İlçesi Lalapaşa Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi arkasındaki çay ocağında meydana geldi. Görgü tanıklarının beyanına göre, çay ocağında tek başına oturan Ahmet G. ile Efe Ü. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Efe Ü. Ahmet G.’yi boynundan bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Ahmet G. olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile Erzurum şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarından isim ve eşgal bilgisi alan polis ekipleri kaçan Efe Ü. isimli genci bulmak için çalışma başlattı.

Yaralı genç Ahmet G.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, Kavga eden iki gencin de üniversite sınavına girdiği öğrenildi.