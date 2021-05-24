Yine Taksim yine çıplak turist: Gözaltına alınmamak için soyundu

İstanbul Taksim Meydanı’nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince soyundu.

Yaşanan olay sonrası Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen Faslı kadın, yaşanan olay sonrası gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Taksim Meydanı'nda 20 Mayıs Perşembe günü yaşanan olayda; Faslı 2 kadın turist, erkek arkadaş meselesinden tartışmaya başladı.

Ancak kadınların tartışması, kavgaya dönüştü. Birbirlerine saçlarından tutup vuran kadınlar, gelen polis ekipleri, güçlükle ayırdı.

POLİS MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN SOYUNDU

Kavganın ardından polis, kadınları ifadeleri alınmak üzere polise merkezine götürmek istedi. Ancak kadınlardan biri, polislere direnmeye başladı.

Polis aracına binmek istemeyen kadın, herkesin önünde soyundu. Polis ekiplerinin iknasıyla giyinen kadın, gözaltına alındı.

Taksimde yaşanan olay ise vatandaşların şaşkın bakışları arasında kameralara saniye saniye yansıdı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Antalya'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın, park halindeki otomobillerin camını taşla kırdıktan sonra soyunup, yarı çıplak sokak ortasında oturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, güçlükle giyinmeye ikna edildi.

Polisler, temin ettikleri ayakkabı ve kıyafetleri giyinmesi için önce genç kadını ikna ettiler, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdüler.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE YAŞANMIŞTI

Taksim'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı turist kadın çırılçıplak soyundu. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.

Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.

Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.