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YİNE ORMAN YANGINI, BU SEFER TEKİRDAĞ...

TEKİRDAĞ’DA 40 HEKTARLIK ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGINDA, YÜZLERCE AĞAÇ KÜL OLDU.

YİNE ORMAN YANGINI, BU SEFER TEKİRDAĞ...

TEKİRDAĞ’DA 40 HEKTARLIK ORMANLIK ALANDA BAŞLAYAN YANGINDA, YÜZLERCE AĞAÇ KÜL OLDU.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:58
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YİNE ORMAN YANGINI, BU SEFER TEKİRDAĞ...

Tekirdağ’da 40 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangında, yüzlerce ağaç kül oldu.

Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi sınırlarında kalan Tekne Gölü Mevki’inde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. 40 hektarlık bir ormanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, kısa sürede yüzlerce ağacı kül etti. Yangını farkeden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman yangınına itfaiye araçları, iş makineleri ve tankerlerle müdahale edilirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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