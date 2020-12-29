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Yine o yol, yine kaza
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi ile Hamzabey köyü yolu arasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Asayiş 29.12.2020, 15:47
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi ile Hamzabey köyü yolu arasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Lüleburgaz’da Eskitaşlı-Hamzabey köyü arasında Büşra A. idaresindeki 34 AP 2274 plaka sayılı araç ile Akın E. idaresindeki otomobil çarpıştı. Akın E.’nin yönetimindeki araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Meydana gelen kazada; araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. İtfaiye ekipleri, kazanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüyü sıkı bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı.Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın yaşandığı Pınarhisar yolu üzerinde geçtiğimiz hafta da trafik kazası meydana gelmiş, 2 vatandaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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