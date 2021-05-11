Yine eski eş terörü: Borç vermeyen eski eşini beyzbol sopasıyla dövdü...

3.5 yıl önce evlenen Efsun Habiboğlu ile Gökhan Şen birkaç ay içinde anlaşmalı boşandı. 3 yaşındaki kızın velayeti anneye verildi.

Fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, Başiskele'de ablasının evinin yakınlarında bir ev tutarak kızıyla burada yaşamaya başladı. Geçen hafta eski karısını arayan Gökhan Şen, iddiaya göre 2 bin lira borç para istedi.

Gökhan Şen olumsuz yanıt alınca kadına telefonda tehdit ve hakaretler savurdu. Habiboğlu parayı vermeyeceğini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Saldırgan adam bu kez peşine düştüğü kadını aracıyla sıkıştırınca kadın bariyerlere çarptı.

"Şikâyetçi oldum, gözaltına alındı sonra serbest kaldı"

Efsun Habiboğlu, sonraki süreçte yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Bana kaza yaptırınca polise şikâyette bulundum. 4 gün sonra ablam iftara çağırdı, ona gidecektim. Sokağa çıktım. Elimde kedim ve bir poşet çöp vardı. Bir anda karşıma çıktı. Beyzbol sopasıyla hiç acımadan defalarca vurdu.

'Borç vermedim' diye delirmiş gibiydi. Şikâyetçi oldum, gözaltına alındı sonra serbest kaldı. Dün bana 'Gebereceksin' diye bir mesaj geldi. Ölmek istemiyorum, korkuyorum." dedi.