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Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 2 cansız beden daha çıkarıldı
İZMİR'DEKİ DEPREMDE YIKILAN YILMAZ ERBEK APARTMANI'NIN ENKAZINDAN 2 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI.
Asayiş 02.11.2020, 22:06
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İzmir’deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı’nın enkazından 2 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.
İzmir’de yaşanan 6.6’lık depremin ardından yan yatan ve daha sonra da kontrollü bir şekilde üst katları yıkılan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’ndan acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu enkazdan 2 kişinin daha cansız bedenini çıkardı. Cenazeler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
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