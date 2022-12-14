Yıllarca emek vererek yaptırdıkları otomobilin iç donanımları parça parça çalındı

Ümraniye’de hırsızlar, otomobili düz kontak yaparak çalamayınca aracın camını kırarak içerisindeki teknolojik donanımları parça parça çaldı. Sahibinin yıllarca emek vererek yaklaşık 30 bin TL’ye yaptırdığı parçaları dakikalar içerisinde çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Ümraniye’de Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Serhat Kahraman ve kuzeni Oğuz Kahraman’ın yıllarca emek vererek yaptırdığı 34 DVK 477 plakalı Tofaş marka otomobilin içerisindeki parçalar 4 hırsız tarafından çalındı. Açılabilir tavandan otomobile girmeye çalışan hırsızlar giremeyince arka camı kırarak otomobil içerisine girdi. Düz kontak yöntemiyle otomobili götüremeyen hırsızlar aracın içerisindeki teknolojik aksamı parça parça çaldı. Hırsızlar araç içerisinden yaklaşık 30 bin TL değerinde ses sistemi ve kabloyu dakikalar içerisinde çalarak kaçtı. Hırsızların açılabilir tavana zarar vermeleri nedeniyle otomobil içerisine yağmur suyu da birikti. Parçaları çalınan aracın sahibi, aynı hırsızların birkaç sokak ötede yine Tofaş marka başka bir otomobili de çaldıklarını iddia etti.

Araç sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Ayrı ayrı emek verildi bu araca”

Otomobil sahibi Serhat Kahraman, “Sabah saat 05.00 civarlarında 4 kişi tarafından soyuluyor. Biz bunu akşam işten geldiğimizde fark ettik. İş yerinin güvenlik kamerasına baktığımızda 4 kişinin önce üst sunrooftan (açılır tavan) girmeye çalıştığını, üst sunroofu açamadıklarından dolayı yan kelebek camı patlatıp girdiklerini gördük. 4 kişi bu işi yapıyorlar. Aracın direksiyon pompasını kırıp düz kontak yaparak götürmeye çalışıyorlar. Yapamadıkları için herhalde, hava da biraz aydınlanmaya başlayınca panik yapıp 4 kişi birden kaçıyorlar. Biz bu olay üzerine polisleri çağırdık. Olay yeri inceleme geldi parmak izlerini aldı. Yani yazık günah bu araç 140-150 bin TL, ayrı ayrı emek verildi bu araca. Ses sistemlerini sökmüş kablolarını sökmüş, araca haddinden fazla zararda bulunmuşlar. Gerek yok yani, insanız hepimiz. Bunca emek boşa gitti tekrardan aracı toparlamakla uğraşacağız. İçerisini ayrıyeten su bastı. İnsanların biraz insancıl olmasını bekliyoruz. Kapımızın önüne arabamızı koyamaz hale geldik. Bizim aracı soyduktan sonra da 3-4 sokak aşağıda başka bir Tofaş’ı çalıyorlar. Onu kontak yapıp götürüyorlar, buna yapamadıkları için götüremiyorlar. Şu anda araçtan tüm sökülen parçaların yaklaşık değeri 25-30 bin TL civarında oluyor” dedi.