Yıllarca çalışıp aldığı motosikletini 17 dakikada çaldılar

Beylikdüzü’nde hırsızlar, bir sitenin bahçesinde park halindeki 87 bin TL’lik motosikletin kilidini demir kesme makasıyla kesip çaldı. Sahibinin yıllarca biriktirip aldığı motosikletin 17 dakikada çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet hırsızların hedefi oldu. Tekerinde zincir kilit bulunan motosikletin yanına gelen hırsızlar, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra işe koyuldu. Demir makası ile motosikletin kilidini kıran şahıslar, düz kontak yaptıkları motosiklete binerek kaçtılar. Evine geldiğinde motosikletinin yerinde olmadığını gören Doğukan Ardıç, durumu hemen polislere haber verdi. Siteye gelen ekipler olay yerinde yaptığı incelemenin ardından motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Yaşanan o hırsızlık anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“3 yıllık emeğim 17 dakikada çalındı”

Yıllarca çalışıp aldığı motosikletinin hırsızlar tarafından dakikalar içerisinde çalındığını söyleyen Doğukan Ardıç, “Ben gece yarısı buraya geldim ve motosikletimin olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde iki şahsın motosikletimi çaldığını gördüm. İki kişi ellerinde demir makası ile gelerek motosikletin kilidini kırmış. O sırada biraz ses çıktığından ötürü biraz ara vermişler, gidip geri gelmişler. Ardından motosikletime düz kontak yaptırarak kayıplara karışmış şahıslar. Tabi olayı gördüğümde hemen karakola gittim ve şikayetçi oldum. Bir motosikleti bu kadar kısa sürede çalmak bence kolay bir şey değil. Siteye gelmeleri ve çıkmaları tam 17 dakika sürmüş. Ben 3 yıl önce motosikleti aldığımda 47 bin 700 TL’ye almıştım. Aradan geçen üç yılda motosikletimin değeri 87 bin TL oldu. Artık ben bu motosikleti 6 yıl çalışsam alamayacağım. Yani anlayacağınız 17 dakikada 3 yıllık emeğim gitti” dedi.