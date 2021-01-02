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Yılkı atlarının katledilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akdağ mevkisinde biri gebe iki yılkı atının silahla vurularak katledilmesiyle ilgili Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi ile jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Asayiş 02.01.2021, 12:21
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Amasya’nın Suluova ilçesindeki Akdağ mevkisinde biri gebe iki yılkı atının silahla vurularak katledilmesiyle ilgili Doğa Koruma ve Mili Parklar Amasya Şubesi ile jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.Seyfe köyüne bağlı Ovacık Yaylası’nda yaklaşık 50 metre aralıklarla kanlar içinde yatan atların bulunduğu alanda inceleme yapıldı. İncelemede bilgilerine başvurulan köylülerde yer aldı. Yaylada sürü halinde özgürce koştukları görüntüler doğa tutkunları tarafından sosyal medyada paylaşılan yılkı atlarının katledilmesine birçok vatandaş da tepki gösterdi.
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