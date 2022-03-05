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Yıldırım’dan Samanlı Mahallesi’ne jandarma karakolu

Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçeye kazandıracağı Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 3,5 milyonluk bir bütçe ile toplam 548 metrekareden oluşacak 2 katlı karakol binasının temel atma törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Yardım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, belediye meclis üyeleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı. Eylül ayında hizmete açılacak Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.

Asayiş 05.03.2022, 14:17
Yıldırım’dan Samanlı Mahallesi’ne jandarma karakolu

Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçeye kazandıracağı Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu’nun temeli düzenlenen törenle atıldı. Yaklaşık 3,5 milyonluk bir bütçe ile toplam 548 metrekareden oluşacak 2 katlı karakol binasının temel atma törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Yardım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Ahmet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen, Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, belediye meclis üyeleri, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı. Eylül ayında hizmete açılacak Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.

Eylül ayında hizmete açılacak

Yaklaşık 3,5 milyonluk bir yatırım ile yapılacak karakolun Eylül ayı itibariyle hizmete açılacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Jandarma karakolumuz açıldığında yalnızca Samanlı Mahallesi’ne değil kırsal yerleşim alanları bulunan İsabey, Vakıf gibi diğer tüm mahallelere de hizmet verecek. Yaklaşık 3,5 milyonluk bir yatırım ile yapılacak karakolumuz inşallah Eylül ayı itibariyle hizmet verecek. Otosansit bölgesinde bulunan karakol binasını da emniyet müdürlüğümüze tahsis ederek ilçemizin huzuru ve sükûnu noktasında hem jandarmamız hem de emniyetimiz için gerekli fiziki ortamları sağlamış olacağız. Vatandaşın can ve mal güvenliğinin temini, huzur ve güvenlik içinde yaşaması için önce asayiş, önce güvenlik diyoruz. Bizim temel amacımız vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamlarını idame ettirmeleri. Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu’nun jandarmamıza, ilçemize ve tüm bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mutlu, huzurlu ve güvenli bir Yıldırım için el birliği ile çalışacağız” dedi.

“Mevcut karakol sayısını 6’ya yükselteceğiz"

Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu Temel Atma Töreni’nde bulunduğu için mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, “Bugün esasında bir projenin temelini atmıyoruz. İki projeyi hayata geçiriyoruz. Jandarmanın kendi sorumluluk sahası içerisinde bir karakol binasının inşaatının elzem olduğunu ve aynı zamanda da emniyet teşkilatımızın ilçemizde mevcut 3 karakolunun yetersiz olduğunu Başkanımız ile istişare etmiştik. Başkanımız her zaman olduğu gibi hizmette yarıştı. Otosansit Karakolu Samanlı’ya taşınarak hem Otosansit bölgesine karakol kazandırıldı hem de Samanlı’da yeni bir karakol kazandırılması için çalışmalar başladı. İlçemizde mevcut olan 3 karakolumuzu Başkanımızın da katkıları ile yakın zamanda 6’ya çıkartacağız. Jandarma karakollarımız ile birlikte toplamda 8 karakolla ilçemizin geneline hâkim olma noktasında çalışacağız. Yıldırım Belediyemiz ve Belediye Başkanımız bugüne kadar eğitim alanında, sağlık alanında, bugünde güvenlik alanında taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Kendilerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum ve jandarma karakolumuzun tekrardan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşı önceleyerek hizmet üretiyor”

Adaletin ilk basamağının karakol olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz, yaşadığı şehri imar ederken ihya etmeye çalışıyor. Şehirde yaşayan vatandaşları önceleyerek hizmet ürettiği için kendisi ile gurur duyuyoruz. Mahalle ve ülkemize huzur lazım. Bunun ilk sorumlusu jandarma ve emniyet teşkilatımızdır. Samanlı Mahallesi Jandarma Karakolu’nun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Öte yandan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın göreve geldiği günden bu yana ilçenin değerine değer katan birçok hizmeti gerçekleştirdiğini vurgulayan Samanlı Mahalle Muhtarı Murat Güven, Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a hem kendi adına hem de mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Program Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün temel atma töreni ile sona erdi.

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