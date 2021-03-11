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Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur ile beraber yıldırım düşmesi sonucu 41 küçükbaş hayvan telef oldu.
Asayiş 11.03.2021, 20:56
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Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur ile beraber yıldırım düşmesi sonucu 41 küçükbaş hayvan telef oldu.Olay, Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonrası bölgeye yıldırım düştü. Küçükbaş hayvanların üzerine düştüğü öğrenilen yıldırım sonrası 41 hayvan telef oldu.