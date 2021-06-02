banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Atilla Peker adliyede!
Atilla Peker adliyede!
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi
Dolar, Kavcıoğlu'nun mesajıyla 8.60'ın altına geriledi

Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Asayiş 02.06.2021, 20:15
Yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Fethiye ilçesi Nif Mahallesi Çal Dağı mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ile helikopter sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan helikopter ile müdahale edilerek söndürüldü.
Yorumlar (0)
16°
az bulutlu