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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Kemer ve Konyaaltı ilçesi sınırı Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca yer yer devam eden yangına 4 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor..

Asayiş 13.10.2021, 10:49
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Kemer ve Konyaaltı ilçesi sınırı Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca yer yer devam eden yangına 4 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor..

Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi Kemer ilçesi sınırında bulunan Tülek mevkiinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekiplerinin ulaşıp, müdahaleye başladı. Arazinin sarp ve kayalık olması sebebiyle sabah saatlerinden itibaren 4 helikopter ve bir uçakla müdahaleye başlanılan yangının kontrol edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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