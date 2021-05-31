banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu...
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu...
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!

Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Antalya’da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen ağaçlar alev alev yanarken, o anlar sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.

Asayiş 31.05.2021, 18:47
Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Antalya’da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen ağaçlar alev alev yanarken, o anlar sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Antalya-Burdur yolunun Döşemealtı ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan iki palmiye ağacına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlar bir anda alev aldı. Sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerde ağaçların alev alev yandığı görüldü. Yağan yağmura rağmen sönmeyen yangın, iki ağacın gövdesini adeta küle çevirdi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüler ise olay karşısında şaşkınlık yaşadı.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu