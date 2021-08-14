Yıldırım çarpması sonucu 30 hayvan telef oldu

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Sebil Mahallesi’nde İsa Oksal’a ait keçi ve koyunlardan oluşan sürü, yağmur nedeniyle bölgedeki bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu. Telef olan hayvanlar belediye ekiplerince gömüldü.