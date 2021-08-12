Yıldırım ağaca isabet etti: 9 inek telef oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın altına toplanan 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’da etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Arguvan ilçesi Şotik Mahallesi Eşkinli mevkiinde Davut Çıplak’a ait büyükbaş hayvanlar, yağmurun yağmasıyla ağacın altında toplandı. Yağmur esnasında yıldırımın hedefi olan ağaç çevresindeki 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Tek geçim kaynağı hayvancılık olan Çıplak ise büyük zarar gördüğünü ifade etti.