Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TAMAMEN ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK VE BÖLGEDE BARINDIĞI DEĞERLENDİRİLEN TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK MAKSADIYLA MUŞ, BİNGÖL VE DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIKLARINCA “YILDIRIM-9 ŞENYAYLA” OPERASYONU BAŞLATILDI.
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.
Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan toplam bin 22 personelin yer aldığı 72 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda 80 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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