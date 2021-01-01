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Yılbaşında havai fişekli kutlama pahalıya patladı
Tokat’ta yeni yıla havai fişek atarak giren 3 kişiye kabahatler kanununun “emre aykırı davranış” suçundan ceza işlemi uygulanırken, kısıtlamaya uymamaktan tutanak tutuldu.
Asayiş 01.01.2021, 01:34
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Tokat’ta yeni yıla havai fişek atarak giren 3 kişiye kabahatler kanununun “emre aykırı davranış” suçundan ceza işlemi uygulanırken, kısıtlamaya uymamaktan tutanak tutuldu.
Tokat’ta yeni yılın ilk dakikalarında sokağa çıkma kısıtlaması sessizliğini havai fişek sesleri bozdu. Devriye görevi yapan bekçiler yabancı uyruklu 3 kişiye işlem yaptı. Şahıslara kabahatler kanununun “Emre aykırı davranış” suçundan 427’şer lira para cezası kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan tutanak tutuldu.Gece saatlerinde polis ekiplerini yerinde denetleyen İl Emniyet Müdür Göksel Topaloğlu, ara sokaklarda havai fişek atan kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulandığını kaydetti. Müdür Topaloğlu, il genelinde halkın kurallara uyduğunu, herhangidir olumsuzluk bulunmadığını sözlerine ekledi.
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