Yılbaşı tedbirleri GAMER’den takip edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı gecesi için uygulanan tedbirler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) takip edildi.

Türkiye genelinde uygulanan yılbaşı denetimleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) takip edildi. GAMER’de çeşitli bölgelere canlı bağlantılar yapılarak kolluk kuvvetlerinden bilgi alındı. GAMER’de bulunan yetkililer bölgelerden gelen bilgileri değerlendirirken ayrıca görevli personellerin yeni yılını kutladı.