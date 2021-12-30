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Yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı ’Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş 30.12.2021, 10:51
Yılbaşı öncesi ülke genelinde eş zamanlı ’Güven Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 57 bini aşkın personel görevlendirildi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı.

Çeşitli suçlardan aranan bin 72 kişi yakalandı

Uygulamada, 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe kontrol edilirken 21 bin 410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bin 72 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4’ü çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

Toplam 615 araç trafikten men edildi

Yol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında; 162 bin 620 araç kontrol edildi, 26 bin 324 araca işlem yapıldı, 615 araç trafikten men edilirken, aranan 61 araç tespit edildi.

Yüklü miktarda kaçak içki ele geçirildi

Uygulamada; ruhsatsız tabanca, kesici delici aletler ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 15 bin 480 adet makaron, 457 bin 900 kg kaçak tütün, 4 bin 980 litre kaçak/sahte içki ilke 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 193 devre mülk-devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.

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