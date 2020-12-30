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Yılbaşı öncesi 100 polisle dev operasyonda 1.5 ton kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ’da yılbaşı öncesi 100 polisin katılımı ile düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 kişi yakalanırken, yaklaşık bir buçuk ton kaçak içki ele geçirildi.
Asayiş 30.12.2020, 15:50
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Tekirdağ’da yılbaşı öncesi 100 polisin katılımı ile düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 kişi yakalanırken, yaklaşık bir buçuk ton kaçak içki ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesince yılbaşında sahte ve kaçak alkollü içki satışının ve imalatının önlenmesine yönelik 100 polisle operasyon düzenlendi. 63 adreste 100 polisten oluşan 40 ekip ve 6 İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapılan aramalarda 151 şişe kaçak/sahte içki, bin 394 litre kaçak/sahte içki, 50 litre etil alkol, 121 adet kapüşon, 34 adet boş içki şişesi, 1 adet tabanca, 1 av tüfeği, 52 mermi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 11 şahıs yakalandı.
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