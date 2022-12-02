Yılbaşı için sahte içki üreten iş yerine polis baskını

Samsun’da özellikle yılbaşı gecesi tüketilmek için sahte viski, rakı ve şarap üretimi yapılan iş yerine polisin yaptığı operasyonda sahte içkilerle birlikte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte olarak üretilmiş alkollü içkilerden zehirlenme olaylarının engellenmesi amacıyla çalışma başlattı. KOM polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucu Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tespit edilen 10 şahsa ait ikamet adreslerinde suç unsurlarının elde edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 100 şişe ve bidon içinde 430,5 litre olmak üzere el yapımı viski, rakı ve şarap, 7 şişe ve bidon içinde toplamda 31 litre etil alkol, 9 adet içki aroma kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 3 adet alkolmetre, 7 adet alkol mayası, 2 adet ölçek, 3 adet alkol yapımında kullanılan büyük bidon, 2 adet alkol yapımında kullanılan cihaz ve içki yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.