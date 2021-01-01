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Yılbaşı gecesi tekstil fabrikasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 01.01.2021, 17:30
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SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu ticareti yapılan tekstil fabrikasına operasyon düzenledi. Operasyonda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde bazı kişilerin kiraladıkları tekstil fabrikasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Fabrikaya saklanan şüpheliler A.Ü., İ.T. ve E.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Fabrikada yapılan aramada ise ofis olarak kullanılan alanda 75 gram metamfetamin ve 60 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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