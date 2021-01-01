Yılbaşı gecesi huzur ve güvenliğin sağlanması için 22 ekip görev aldı

Balıkesir’in turistik ilçesi Edremit’te yılbaşı gecesi huzurun ve güvenin sağlanması için Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü 22 ekip ve 153 personel ile görev yaptı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşların yılbaşı gecesinin güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri amacıyla Yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Rütbeli Personel, 20 Ekip, 2 Tim Çevik, 25 Büro Personeli, 31 Ç.M.B. olmak üzere toplam 153 personel ile sabahın ilk saatlerine kadar ilçede görev yaptı.

Covid-19 ve yılbaşı tedbirleri kapsamında oteller, kapalı bulunması gereken işyerleri, eğlence mekanları ve meydanlarda yapılan uygulama ve kontrollerde 250 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 5 aranan şahıs yakalandı. .Ayrıca 3 otel ve 30 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca ilçe genelinde farklı noktalarda yapılan trafik kontrol ve denetimlerde 146 araç sorgusu yapıldı: 39 araç sürücüsü ve plakaya 19 bin 927 TL cezai işlem uygulandı ve trafiğe çıkması uygun olmayan 2 araç trafikten men edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece boyu yapmış oldukları sıkı denetim ve kontroller neticesinde adli olarak 2 kişiye Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma-6136 skm suçlarından adli işlem, 6 kişiye ise kurusıkı ve ruhsatsız tüfek bulundurmaktan ayrıca idari işlem yapıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ibrahimce Mahallesinde yılbaşı gecesi meydana gelen ateş etme olayları ile gece boyunca yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatsız 9,19mm tabanca, 1 adet ruhsatsız 7,65mm tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet 7,65 tabanca fişeği, 5 adet tüfek fişeği, 9 adet boş fişek kartuşu toplamda 9 adet ateşli silah ele geçirildi.

Edremit halkının huzur, güven ve sukünetini sağlamak amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk gününde de çalışmalarına devam ediyor.