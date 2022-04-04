Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 yaralı

Mardin’de tarihi silüeti bozan betonarme binanın yıkımı devam ederken, iskelenin çökmesi ile birlikte 2 işçi yaralandı.

Olay, Mardin’in Artuklu ilçesi Şar Mahallesi’nde meydana geldi. Mardin’in tarihi silüetini bozan betonarme binanın yıkımı gerçekleştirildiği esnada iskelenin çökmesi ile birlikte 2 işçi yaralandı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralı işçiler yapılan ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ekipleri tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.