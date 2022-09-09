Yıkım sırasında facianın eşiğinden dönüldü

Ankara’da Şehit Nuri Pamir Lisesi yıkımı esnasında kepçe operatörü üzerine yıkılan enkazdan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, daha önce yıkım kararı alınan Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Nuri Pamir Lisesinde bir süredir yıkım işlemleri devam ederken, öğlen saatlerindeki çalışmalar esnasında kepçe operatörünün binanın üçüncü katına yaptığı darbeler neticesinde bina büyük bir gürültüyle yıkılmaya başladı. Kepçe operatörü üzerine gelen enkaz yıkım çalışmalarını izleyen vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. Yıkılan binanın üzerine geldiğini gören kepçe operatörü ani bir manevra ile son anda kurtuldu. Yıkım anı kameralara yansıdı.